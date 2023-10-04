Лидера «АдГ» госпитализировали после нападения

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла был госпитализирован во время предвыборного митинга на Театральной площади в Ингольштадте, сообщает Passauer Neue Presse. В данный момент Хруппала находится в больнице, о состоянии его здоровья не сообщается.

По данным издания, глава партии попал в больницу после «некоего инцидента», подробности которого официальные лица не приводят.

Focus-online со ссылкой на членов партии пишет, что на Хрупаллу было совершено нападение.

По словам одного из полицейских Джеральда Гросса, политик сделал несколько селфи, после чего потерял сознание и упал. Страж порядка добавил, что кроме этого об инциденте он больше ничего не знает.

Это не первый инцидент, связанный с членами этой партии. Так, сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдень в одни из прошедших выходных была вынуждена вместе со своей семьей покинуть дом, из-за поступавших в ее адрес угроз.

25 июня представитель «АдГ» впервые в истории победил на местных выборах в ФРГ. Главой округа Зоннеберг в земле Тюрингия избрали 50-летнего юриста Роберта Зессельмана. Он опередил действующего тогда главу администрации от христианских демократов.