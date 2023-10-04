Премьер Литвы назвала размер помощи Украине на 2024 год

Литва планирует потратить 340 миллионов евро на оказание помощи Украине. Такую сумму назвала премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает ТАСС.
«В будущем году средства нам понадобятся не только для поддержки беженцев с Украины, но и для дальнейшего оказания помощи», — сказала она, уточнив, что правительство предусматривает выделение на эти нужды 340 миллионов евро.
Премьер-министр уточнила, что сумма в 340 миллионов евро запланирована в проекте бюджета на 2024 год. По ее словам, размер помощи составляет 0,4 процента от валового внутреннего продукта республики.
Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО распространить действие пятой статьи Североатлантического договора и «ядерный зонтик» на Украину.