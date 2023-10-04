Белоруссия запланировала прекратить действие соглашения о КПП с Украиной

Белоруссия запланировала прекратить действие соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска (КПП) на общей границе. Об этом сказано в законопроекте, который опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в городе Киеве 14 декабря 1995 года», — говорится в тексте документа.

Кроме того, было решено признать утратившим силу белорусский закон от 1997 года о ратификации указанного соглашения.