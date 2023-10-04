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В Чехии призвали не поддаваться усталости от конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

В Чехии призвали не поддаваться усталости от конфликта на Украине
© globallookpress.com

«Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны. Я твердо верю, что на Украину вернется мир. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Павел.

При этом он отметил, что надежда не является стратегией, поэтому Евросоюз должен «добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для ее дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания». Павел считает, что для этого европейцам необходимо успешно пройти «испытание на прочность», которым станут в 2024 году выборы в политические структуры.

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