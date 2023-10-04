В Чехии призвали не поддаваться усталости от конфликта на Украине
Президент Чехии Петр Павел призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны. Я твердо верю, что на Украину вернется мир. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Павел.
При этом он отметил, что надежда не является стратегией, поэтому Евросоюз должен «добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для ее дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания». Павел считает, что для этого европейцам необходимо успешно пройти «испытание на прочность», которым станут в 2024 году выборы в политические структуры.
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