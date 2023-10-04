Власти Грузии призвали предотвратить украинизацию страны

«В любом случае необходима осторожность, чтобы не допустить украинизацию Грузии, что означает революцию, беспорядки, бедствие и фронт», — сказал он в ответ на заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Пателя, который назвал ложными обвинения Службы госбезопасности в адрес программы Агентства международного развития USAID.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти будут строго защищать суверенитет и независимость республики и никому не позволят устроить беспорядки. Кроме того, по его словам, некоторые люди всерьез готовились к революции. Глава партии отметил, что это напомнило властям Грузии о необходимой осторожности.