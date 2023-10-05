Супруга Зеленского потратила в Нью-Йорке более $1 млн

Супруга украинского президента Елена Зеленская потратила в магазинах Нью-Йорка более $1,1 млн. Об этом пишет издание The Nation. По данным издания, о тратах первой леди Украины в нью-йоркских бутиках сообщила бывшая сотрудница Cartier.

По ее словам, Зеленская посетила бутики во время своего официального визита в Нью-Йорк. Она выступила на Генеральной Ассамблее ООН, в рамках своего выступления попросив Запад об оружии и деньгах для Украины.

Отмечается, что Зеленская вела себя грубо во время шоппинга.

До этого украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Зеленская получила травму во время своего визита в США. Она пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с забинтованным пальцем.