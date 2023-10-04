Израильский посол удалил видео с гимном украинских националистов
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил из соцсети ЦАХАЛ) исполняли песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистических формирований.
Кроме того, по информации РИА Новости, дипломат также опубликовал указанное видео и в своем Telegram-канале. Затем Бродский удалил его.
4 октября израильский посол в Киеве опубликовал соответствующий ролик в своем аккаунте.
«Женщины-военнослужащие ЦАХАЛа поют популярную украинскую песню "Червона калина"», — говорилось в публикации Бродского.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости. Сообщалось, что во время поздравления детский хор исполнил песню «Червона калина» около администрации молдавского лидера.
Lenta.ru: главные новости