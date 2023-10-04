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Израильский посол удалил видео с гимном украинских националистов

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил из соцсети ЦАХАЛ) исполняли песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистических формирований.

Израильский посол удалил видео с гимном украинских националистов
© globallookpress.com

Кроме того, по информации РИА Новости, дипломат также опубликовал указанное видео и в своем Telegram-канале. Затем Бродский удалил его.

4 октября израильский посол в Киеве опубликовал соответствующий ролик в своем аккаунте.

«Женщины-военнослужащие ЦАХАЛа поют популярную украинскую песню "Червона калина"», — говорилось в публикации Бродского.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости. Сообщалось, что во время поздравления детский хор исполнил песню «Червона калина» около администрации молдавского лидера.

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