Стало известно, что эсэсовцы жертвовали деньги канадскому вузу

Около 12 бывших участников дивизии СС «Галичина» жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, где до сих пор существовал образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канадское СМИ.

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«Шведский историк Пер Андерс Рудлинг обнаружил около 12 бывших членов дивизии СС "Галичина", которые давали деньги канадскому институту украинских исследований университета Альберты», — говорится в тексте.

Кроме того указывается, что в учебном заведении существует фонд имени Владимира Кубийовича, сыгравшего ключевую роль в создании «Галичины». На этом фоне историк призвал университет вернуть все пожертвования, которые связаны с дивизией. В случае невозможности это сделать, по его мнению, стоит использовать средства для финансирования исследований, посвященных «Галичине».