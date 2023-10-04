Трамп не планирует стать спикером палаты представителей
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается становиться спикером палаты представителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Трампа, он готов помочь с выборами спикера, но сам собирается вернуться в Белый дом на должность президента.
«Если я смогу помочь с процессом (выборов спикера — прим. ред.), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве», — заявил он.
Ранее несколько конгрессменов предложили назначить на пост спикера Дональда Трампа. В данный момент эта должность пустует — предыдущий спикер Кевин Маккарти был отстранён из-за ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства в нижней палате конгрессе.