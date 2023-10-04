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Обозреватель The Telegraph Ли Коэн: правление Байдена привело США к катастрофе

Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, заявил бывший консультант комитета палаты представителей США по иностранным делам и обозреватель британской газеты The Telegraph Ли Коэн.

В США заявили о пропасти, к которой Байден привел страну
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«Сложно осознать глубину пропасти, в которую скатились США при Джо Байдене. <...> Мы в состоянии катастрофы», — написал он.

Журналист привел в пример «самоубийственную атаку» Белого дома «на дешевую энергию», кризис на границах, из-за которого наркокартели громят американские города и отравляют детей.

«Самые отчаянные дни» наступили для США, когда к власти пришел Байден, подчеркнул колумнист британского издания. По его мнению, американский лидер настолько жалок, что даже «не может взять на себя ответственность» за собственную собаку.

Речь идет о немецкой овчарке Байдена по кличке Коммандер, которая, по информации CNN, покусала уже одиннадцать агентов Секретной службы.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити назвал Байдена ужасным президентом.

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