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Сунак заявил о десятилетиях кризиса британской политической системы

Политическая система Великобритании уже на протяжении трёх десятилетий не функционирует должным образом, заявил британский премьер Риши Сунак.

Сунак заявил о десятилетиях кризиса британской политической системы
© globallookpress.com

«Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать лёгкие решения, а не правильные», — приводит РИА Новости слова Сунака на ежегодном съезде консерваторов.

Он отметил, что на пути у изменений стоят корыстные интересы.

Также Сунак во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии призвал партнёров продолжать отправлять вооружение на Украину.