Пашинян заявил о готовности подать в отставку

«Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами. <...> Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — ответил он на один из вопросов оппозиции в парламенте.