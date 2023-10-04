Пашинян заявил о готовности подать в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить свой пост ради нормализации ситуации в стране. Об это сообщает РИА «Новости».
При этом сам Пашинян считает, что его уход, напротив, приведёт к ухудшении ситуации.
«Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами. <...> Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — ответил он на один из вопросов оппозиции в парламенте.
Помимо этого, Пашинян также напомнил, что уже дважды уходил в отставку и дважды переизбирался обратно.
«Но проведенный мной анализ показывает, что в этом случае (отставки – прим. ред.) произойдет прямо противоположное, и в этом причина, что этого не происходит», — подчеркнул он.
Ранее Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты в Карабахе.