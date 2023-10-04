Власти Канады тайно позволяют своим компаниям обходить санкции против России

Канада тайно позволяет своим компаниям обходить собственные антироссийские санкции. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на Le Devoir.

Источник утверждает, что власти Канады тайно предоставили компаниям страны особые разрешения на ведение торговли с Россией. Согласно анализу федеральных данных по международной торговле, компании из России продолжают поставлять Канаде целый ряд различных товаров. При этом сама Канада экспортирует в Россию сырьё и оборудование, которое может быть использовано для производства оружия, а также добычи ресурсов.

Отмечается, что объём торговли между Канадой и Россией всё же заметно упал — в 2021 году он был приблизительно в пять раз выше, чем в 2021 году. Однако торговля не прекратилась полностью — общая стоимость импорта из Россию в Канаду с марта 2022 года превысила 47 миллионов долларов.