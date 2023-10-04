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Эрдоган появился на публике после сообщений о болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике после сообщений местных СМИ о том, что он отменил все мероприятия из-за болезни. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эрдоган появился на публике после сообщений о болезни
© globallookpress.com

По данным агентства, Эрдогана заметили во время прибытия в главный офис правящей партии в Анкаре. Согласно кадрам турецких телеканалов, президент вышел из автомобиля, поздоровался с членами партии, провел небольшую беседу и зашел в здание. Ранее сообщалось, что Эрдоган отменил участие во всех мероприятиях, в том числе в заседании правящей партии, из-за болезни.

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