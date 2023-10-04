Пашинян поедет на саммит Европейского сообщества

«Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко», — заявил он.