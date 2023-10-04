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Пашинян поедет на саммит Европейского сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается посетить саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пашинян поедет на саммит Европейского сообщества
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

«Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко», — заявил он.

Пашинян также добавил, что вместе с ним Гранаду посетят секретарь Совбеза Армении и глава МИД страны. Он также выразил сожаление, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался участвовать в пятисторонней встрече с участием лидеров Армении, Азербайджана, ЕС, Франции и Германии.

Напомним, что встреча запланирована на 5 октября в испанской Гранаде. Ранее принять участие в этих переговорах планировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако позже он отменил встречу из-за болезни.

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