Зеленский обратился к Европе после приостановки помощи от США

Владимир Зеленский потребовал от Европы большей самостоятельности в вопросе снабжения ВСУ оружием, несмотря на «политический шторм» в Соединённых Штатах. По его словам, у европейских государств есть «потенциал силы» и им важно защищать «общий с США простор свободы». В этом контексте он призвал обеспечить Украину дополнительными системами ПВО, артиллерией и снарядами, дальнобойными ракетами и дронами.

При этом ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не сможет заменить США в вопросе помощи Украине. Эксперты сходятся во мнении, что в последнее время ситуация с оружейным импортом для киевского режима осложнилась, причём не только из-за соответствующих ограничений со стороны Вашингтона. С точки зрения аналитиков, в ЕС нет ни политической воли, ни ресурсной базы для того, чтобы удовлетворить запросы украинских властей.

Видео дня

Владимир Зеленский потребовал от Европы стать более самостоятельной и помогать ВСУ, несмотря на «политический шторм» в США.

«Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке — за политическим штормом, который набирает обороты. У Европы есть свой потенциал — самостоятельный потенциал силы, — своя глобальная роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах, важных для Европы… Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время: работать вместе, защищать ценности и наш общий с США простор свободы», — заявил Зеленский.

По его словам, благодаря Украине, солдаты стран Европы «сейчас не воюют против России».

«Я уверен: никто из вас не хочет испытать, а как это будет, если, не дай бог, НАТО придётся вступиться за кого-то из вас. Мы должны победить на Украине, чтобы Путин не смог масштабировать эту агрессию», — отметил Зеленский.

В этом контексте он призвал обеспечить Украину дополнительными системами ПВО, артиллерией и снарядами, «дальнобойными ракетами» и дронами. Кроме того, речь идёт о дополнительных формах поддержки и гарантиях безопасности для тех стран, «которым угрожает Россия».

При этом ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз не сможет заменить США в вопросе помощи Украине.

«Конечно, Европа не может заменить Соединённые Штаты… Мы можем делать больше, но в плане оказания поддержки Украине США незаменимы», — признал он.

«Нет неограниченных ресурсов»

Напомним, в конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда положение о поддержке киевского режима. Кроме того, из-за смещения Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей Вашингтону будет сложнее выделять помощь Украине, пишут западные СМИ.

На этом фоне Байден провёл переговоры с союзниками, чтобы скоординировать «постоянную поддержку Украины».

Однако далеко не все партнёры в Европе готовы наращивать свои усилия в этом направлении.

Так, в ряде стран НАТО заявляют, что их арсеналы находятся на «опасно низком уровне», а потому они не готовы предоставлять вооружения Киеву, сообщает CNN. Теперь, когда у ВСУ заканчиваются «даже неуправляемые советские ракеты» и «дефицитное оружие США», Запад загоняет их в тупик, отказывая в дальнейшей помощи, отмечает телеканал.

В свою очередь, в Берлине утверждают, что его возможности по поддержке Украины почти исчерпаны и что он не может компенсировать сокращение помощи США, отмечает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Кроме того, Украина потеряла поддержку Польши и Словакии, констатирует обозреватель журнала The Atlantic Петр Косицкий. По его словам, дни международной солидарности вокруг Украины сочтены.

В Словакии, где недавно на парламентских выборах победила партия «Направление — социальная демократия», выступающая за прекращение военной поддержки киевского режима, схожую точку зрения выразила и президент страны Зузана Чапутова. Она выступила против предоставления Киеву очередного оружейного транша.

В свою очередь, в Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной поддержки Украины.

«Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти всё, что могла, дальше возможностей не так много», — цитирует РИА Новости итальянского министра обороны Гуидо Крозетто.

На грани опустошения

По мнению экспертов, на фоне неготовности США и ряда других стран Запада снабжать Киев вооружениями на прежнем уровне Владимир Зеленский пытается во что бы то ни стало выбить оружейную и иную помощь из европейских союзников.

«Сейчас ситуация для Зеленского осложнилась. Как он сам сказал, в США политический шторм, из-за которого по факту Вашингтону будет сложнее финансировать киевский режим. Но проблема гораздо глубже — непонятно, почему Зеленский не замечает европейский шторм. В частности, в Словакии к власти пришла политическая сила под руководством бывшего премьера республики Роберта Фицо, которая выступает за прекращение оружейных поставок Киеву», — заявил в комментарии RT кандидат исторических наук, доцент РУДН, член Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Пархитько.

По его словам, Словакию не нужно недооценивать в сфере оборонных возможностей, поскольку эта республика во времена Варшавского договора была одним из крупнейших военно-промышленных кластеров.

«Если под влиянием Фицо и его партии Словакия прекратит поставки вооружений, что также поддержала президент республики, это будет очень нехорошим сигналом для Зеленского. Остаётся Германия, но её военные склады, если не опустошены, то истощены. Там не хватает вооружения даже на кадровое укомплектование бундесвера. О каком экспорте на Украину может идти речь?», — подчеркнул Пархитько.

Он указал, что такие трудности наблюдаются во многих странах ЕС на фоне массированной накачки вооружениями киевского режима, что чревато для Украины сокращением объёмов поставок.

«Во-вторых, речь идёт о значительном ухудшении качества импорта. То есть будут передавать всё более устаревшее вооружение и технику. Зеленский об этом, по всей видимости, не думает. Его задача — выклянчить и получить. Свою риторику он не поменяет», — заявил эксперт.

Как отметил, в свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT, странам ЕС стоит только посочувствовать, если они достигли того уровня, когда «их поучает Зеленский».

«Европа похоронила свой военно-промышленный комплекс в угоду США и оказалась неспособна консолидировать свой потенциал, чтобы выйти на некий уровень военно-стратегического паритета с Россией. В то же время Зеленский видит, что финансовая и военная помощь Вашингтона сокращается, что в США на носу выборы и что в прессе то и дело появляются дискредитирующие Украину темы, в том числе о коррупции киевского режима. И всё это не способствует увеличению поставок оружия ВСУ со стороны американцев», — говорит Фельдман.

В этих условиях Зеленскому только остаётся надеяться на то, что ЕС всё же возьмёт на себя функцию по восполнению объёмов оружейного импорта в условиях сокращения военной помощи из США, добавил специалист.