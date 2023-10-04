Пока вы не уснули: причина падения цен на газ в Европе и гибель подлодки КНР
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Названа причина сильного падения цен на газ в Европе
Увеличение силы ветра и рост выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе повлекли за собой существенное падение стоимости газа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Агентство со ссылкой на ассоциацию WindEurope указывает на то, что во вторник, 3 октября, ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. Год назад показатель составил 18%, в минувшем месяце - 14%.
Евросоюз отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута МУС
Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом Жозеп Боррель.
«Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник», — сказал дипломат.
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь долг России
За день государственный долг США продемонстрировал рост на 275 миллиардов долларов. Данный показатель на 3% превышает всю задолженность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского минфинов.
1 октября в США начался новый финансовый год. В понедельник государственный долг США вырос с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона. Так, значение стало рекордным.
Песков прокомментировал статью о «тайном совещании» по Карабаху
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о «тайном совещании» США, Евросоюза и РФ перед событиями в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что контакты по региону были, однако не так, как это описано в публикации издания Politico.
Daily Mail заявила о гибели 55 моряков КНР из-за попадания подлодки в ловушку
Британская газета Daily Mail со ссылкой на секретный доклад военной разведки Великобритании сообщила о якобы гибели 55 китайских моряков в связи с попаданием подлодки КНР в ловушку в Жёлтом море.
В России оценили отставку спикера палаты представителей США Кевина Маккарти
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Журавлева считает, что уход Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США усложнит финансирование Украины, сообщает РИА Новости.
Она пояснила, что вопрос финансирования Украины будет заморожен до завершения торга между республиканцами и демократами насчет выборов нового спикера.
В Челябинске произошел взрыв
Утром 4 октября во дворе дома на северо-западе Челябинска произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».
Очевидцы увидели яркую вспышку и ударную волну на улице Куйбышева.
Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов
Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов и заявила, что их запрет противоречит принципам демократии. Трансляция брифинга по вопросам внешней политики доступна на YouTube.
Захарова раскритиковала идею отключения российских телеканалов в Армении.
Российские войска уничтожили штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
ВСУ понесло ощутимые потери командного состава. На южном направлении ВКС России полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500 уничтожили штаб отдельной тактической группы «Соледар», расположенный в Александро-Калиново. Об этом рассказал «МК».
Kia и Huyndai опровергли информацию о закрытии бизнеса в России
В официальных представительствах автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок.
Ранее в СМИ появилась информация, что корейские автогиганты окончательно и бесповоротно закроют свой бизнес в России до конца года.