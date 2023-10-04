Пока вы не уснули: причина падения цен на газ в Европе и гибель подлодки КНР

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Названа причина сильного падения цен на газ в Европе

Unsplash

Увеличение силы ветра и рост выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе повлекли за собой существенное падение стоимости газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на ассоциацию WindEurope указывает на то, что во вторник, 3 октября, ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. Год назад показатель составил 18%, в минувшем месяце - 14%.

Евросоюз отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута МУС

EPA/TACC

Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом Жозеп Боррель.

«Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник», — сказал дипломат.

Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь долг России

За день государственный долг США продемонстрировал рост на 275 миллиардов долларов. Данный показатель на 3% превышает всю задолженность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского минфинов.

1 октября в США начался новый финансовый год. В понедельник государственный долг США вырос с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона. Так, значение стало рекордным.

Песков прокомментировал статью о «тайном совещании» по Карабаху

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о «тайном совещании» США, Евросоюза и РФ перед событиями в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что контакты по региону были, однако не так, как это описано в публикации издания Politico.

Daily Mail заявила о гибели 55 моряков КНР из-за попадания подлодки в ловушку

123rf.com

Британская газета Daily Mail со ссылкой на секретный доклад военной разведки Великобритании сообщила о якобы гибели 55 китайских моряков в связи с попаданием подлодки КНР в ловушку в Жёлтом море.

В России оценили отставку спикера палаты представителей США Кевина Маккарти

Zuma/TACC

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Журавлева считает, что уход Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США усложнит финансирование Украины, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что вопрос финансирования Украины будет заморожен до завершения торга между республиканцами и демократами насчет выборов нового спикера.

В Челябинске произошел взрыв

Утром 4 октября во дворе дома на северо-западе Челябинска произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Очевидцы увидели яркую вспышку и ударную волну на улице Куйбышева.

Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов и заявила, что их запрет противоречит принципам демократии. Трансляция брифинга по вопросам внешней политики доступна на YouTube.

Захарова раскритиковала идею отключения российских телеканалов в Армении.

Российские войска уничтожили штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

ВСУ понесло ощутимые потери командного состава. На южном направлении ВКС России полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500 уничтожили штаб отдельной тактической группы «Соледар», расположенный в Александро-Калиново. Об этом рассказал «МК».

Kia и Huyndai опровергли информацию о закрытии бизнеса в России

В официальных представительствах автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок.