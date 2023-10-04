Самолет врезался в жилой дом в США

Два человека погибли и один пострадал после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон. Об этом со ссылкой на местную службу спасения пишет РИА Новости.

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По данным спасателей, инцидент произошел сегодня ночью. В момент крушения в доме находилось несколько человек, но все смогли покинули здание, не получив ранений. Пострадали лишь те, кто находился в самолете.

«Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли еще одного человека из самолета, и он был доставлен в больницу с серьезными травмами», - говорится в сообщении службы.

Позднее удалось обнаружить третьего пассажира самолета, он был мертв.