Самолет врезался в жилой дом в США
Два человека погибли и один пострадал после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон. Об этом со ссылкой на местную службу спасения пишет РИА Новости.
По данным спасателей, инцидент произошел сегодня ночью. В момент крушения в доме находилось несколько человек, но все смогли покинули здание, не получив ранений. Пострадали лишь те, кто находился в самолете.
«Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли еще одного человека из самолета, и он был доставлен в больницу с серьезными травмами», - говорится в сообщении службы.
Позднее удалось обнаружить третьего пассажира самолета, он был мертв.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате пилот получил травмы и был доставлен в больницу. А падение легкомоторного частного самолета в подмосковном Ступино привело к гибели двух человек, находившихся на борту.