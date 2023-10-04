В Польше обвинили Украину и Германию в тайном договоре о вступлении в ЕС

МИД Польши: Украина и Германия могли заключить тайный договор о вступлении в ЕС
Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом в интервью Financial Times заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
По его словам, между странами может существовать "скрытая договоренность", согласно которой при смене польского правительства "Киев получит возможность ускоренного вступления" в ЕС.
"Тесное сотрудничество" Польши и Украины после начала военного конфликта стало "опасным для немецкого господства" в Европе, добавил Мулярчик.
Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич заявляла, что Франция и Германия пообещали Украине "быстрое вступление" в Европейский союз в случае, если та поможет свергнуть действующие власти Польши.
Париж и Берлин, отмечала репортер, объясняли это тем, что ЕС не получится расширить без изменения договоров, а Варшава эти изменения блокирует.
Напомним, отношения Киева и восточноевропейских партнеров разладились в последние дни после ряда заявлений с украинской стороны. В Киеве недовольны тем, что Польша, Словакия и Венгрия отказываются отменить запрет на ввоз украинского зерна.