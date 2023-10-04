В Польше обвинили Украину и Германию в тайном договоре о вступлении в ЕС

Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом в интервью Financial Times заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

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По его словам, между странами может существовать "скрытая договоренность", согласно которой при смене польского правительства "Киев получит возможность ускоренного вступления" в ЕС.

"Тесное сотрудничество" Польши и Украины после начала военного конфликта стало "опасным для немецкого господства" в Европе, добавил Мулярчик.

Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич заявляла, что Франция и Германия пообещали Украине "быстрое вступление" в Европейский союз в случае, если та поможет свергнуть действующие власти Польши.

Париж и Берлин, отмечала репортер, объясняли это тем, что ЕС не получится расширить без изменения договоров, а Варшава эти изменения блокирует.