Премьер: Черногория «убила» свой туризм, чтобы отдалиться от России

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что страна пожертвовала доходами от российских туристов, так как согласна «выживать», но не быть в числе государств, решивших дружить с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Варшавском форуме безопасности.

Абазович подчеркнул, что Черногория «на сто процентов согласна с внешней политикой ЕС» и присоединились ко всем санкциям, введенным против России.

«Мы убили 20 процентов нашего туристического рынка, при том что мы живем от туризма, 25 процентов нашего ВВП приходит от туризма <…>, мы убили наш крупнейший рынок, потому что мы не смотрим на это как на вопрос денег», - заявил черногорский премьер.

Абазович заявил, что Подгорица готова искать другие рынки, но не хочет относится к группе стран, решивших «вести двойную игру и иметь хорошие отношения с Россией».