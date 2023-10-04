Премьер: Черногория «убила» свой туризм, чтобы отдалиться от России
Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что страна пожертвовала доходами от российских туристов, так как согласна «выживать», но не быть в числе государств, решивших дружить с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на Варшавском форуме безопасности.
Абазович подчеркнул, что Черногория «на сто процентов согласна с внешней политикой ЕС» и присоединились ко всем санкциям, введенным против России.
«Мы убили 20 процентов нашего туристического рынка, при том что мы живем от туризма, 25 процентов нашего ВВП приходит от туризма <…>, мы убили наш крупнейший рынок, потому что мы не смотрим на это как на вопрос денег», - заявил черногорский премьер.
Абазович заявил, что Подгорица готова искать другие рынки, но не хочет относится к группе стран, решивших «вести двойную игру и иметь хорошие отношения с Россией».
Ранее в правительстве Черногории сообщали, что турпоток в страну в 2023 году составит 60-65 процентов от уровня 2019-го, когда Черногорию посетили 2,5 миллиона туристов. При этом высокий летний сезон на курорте Будва открылся раньше обычного из-за наплыва путешественников из России и Украины.