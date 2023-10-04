В Нидерландах назвали основного выгодополучателя от конфликта на Украине

«[Очевидно, что президент России Владимир] Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить», — заявил нидерландский политик.