Будапешт потребовал от Киева гарантий отказа от преследования банка OTP

"Все причины, по которым банк ОТР включили в список "спонсоров войны", были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал. Но сам процесс вызывает серьезные опасения, потому что если банк включили в список на такой смехотворной основе, это может произойти в любое время и впредь", - заявил Сийярто.