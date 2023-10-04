Великобритания попросила Эстонию об аренде тюремных камер

Эстония получила запрос Лондона о возможности аренды тюремных камер, чтобы размещать в них заключенных из Великобритании. Об этом заявил вице-канцлер эстонского Министерства юстиции Райт Куузе, передает РИА Новости.

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«Эстония получила запрос от Великобритании. Мы недавно встречались с их чиновниками и говорили на эту тему. Сегодняшнее законодательство Эстонии не поддерживает такое сотрудничество», — сказал он.

Куузе уточнил, что если это сотрудничество будет серьезно рассматриваться в будущем, то потребуется очень тщательная оценка политических, юридических и практических деталей. По его словам, финальное решение по такому вопросу может принять исключительно парламент при условии, что предложение дойдет до него.