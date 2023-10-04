Более половины (54,5 процента) жителей Молдавии, принявших участие в опросе Date Inteligente (iData), выступили против вступления страны в НАТО. Внимание на результаты нового опроса обратило РИА Новости.

Участников опроса попросили ответить, поддерживают ли они присоединение страны к военному альянсу. За вступление в НАТО высказались 31,3 процента респондентов против 26,1 процента в мае. Против вступления - 54,5 процента опрошенных по сравнению с майскими 63,5 процента. Не смогли ответить на вопрос 14,3 процента респондентов.

В опросе, проводившемся 24-30 сентября, приняли участие 1002 человека из 330 городов. Погрешность в iData оценили в три процента.

Результаты опроса iData, проведенного в конце августа - начале сентября, продемонстрировали, что почти 60 процентов жителей Молдавии поддерживают вступление страны в ЕС, 32,5 процента - против этого. Сразу после парламентских выборов в середине 2021 года количество сторонников вступления в ЕС превышало 70 процентов.