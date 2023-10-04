В Азербайджане назвали легитимными аресты бывших лидеров НКР

Азербайджан считает недопустимыми сомнения в легитимности действий правоохранителей, связанных с арестом бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этого говорится в заявлении азербайджанского МИД, сообщает ТАСС .

В ведомстве отметили, что власти Азербайджана отпустили и позволили беспрепятственно уехать в Армению тысячам армянских военных и бойцов незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сложили оружие. При этом в МИД подчеркнули, что Ереван, выдвигая необоснованные иски против Баку в судах, демонстрирует «незаинтересованность в мире и процессе нормализации отношений».