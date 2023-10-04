В ЕС призвали не бояться вступления Украины

«Даже если речь идет о такой большой стране, давайте не будем бояться вступления Украины. Финансировать ее восстановление в будущем надо будет в любом случае», — сказал он.

По его словам, если страна войдет в общеевропейский рынок, то позитивная динамика позволит модернизировать ее быстрее и с меньшими затратами, привлекая частный сектор. Евросоюз нужно сделать не только больше, но и эффективнее, для чего нужно подготовить дискуссию уже сейчас, отметил Мишель.