Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение не ехать в Испанию в связи с «деструктивной позицией Франции», а также несогласием Парижа и Берлина на участие во встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на другие местные СМИ.

Напомним, что в испанской Гранаде 5 октября должна была состояться встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ней должны были принять участие лидеры ЕС, Франции и Германии.

Ранее турецкие СМИ проинформировали о том, что президент Турции не поедет в Испанию. Как отмечалось, визит отложили из-за того, что турецкий лидер простудился.

Напомним, что 19-20 сентября военные Азербайджана провели успешную операцию в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Им удалось принудить власти непризнанной республики к капитуляции.