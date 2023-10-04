Обзор иноСМИ: финны учатся воевать, ЕС не удалось создать дефицит в РФ

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«Финны учатся воевать из-за украинского кризиса»

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Сотни призывников и резервистов в Финляндии учатся координировать гражданские и военные меры реагирования на террористическую атаку или войну. За такими учениями наблюдали корреспонденты The New York Times.

Как отмечает газета, эти учения составляют основу военной стратегии Финляндии, направленной на создание сил, способных сражаться, если страна вступит в конфликт. Учения «приобрели особую актуальность» на фоне украинского кризиса. Ежегодно в Финляндии всеобщему призыву на военную службу подлежат около 20 тысяч мужчин, еще около тысячи женщин становятся добровольцами. NYT поговорила с 21-летним Каспером Валласваарой, который в будущем планирует стать учителем или тренером, но после школы в первую очередь решил научиться стрелять из винтовки, бороться с последствиями взрывов в городах и арестовывать вооруженных террористов.

«Реальность войны стала гораздо ближе», - подчеркивает он.

Соратницу Байдена выселили из кабинета

Одним из первых шагов нового (и временного) спикера Палаты представителей США Патрика МакГенри стало выселение своей предшественницы, соратницы президента Джо Байдена Нэнси Пелоси из кабинета, рассказало Politico. МакГенри приказал Пелоси освободить кабинет в Капитолии к среде, 4 октября.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате сменят замки», - говорится в электронном письме МакГенри в офис Пелоси.

Помещение передадут для использования офису МакГенри. Пелоси назвала выселение «резким отходом от традиции», добавив, что сама она предоставила бывшему спикеру Деннису Хастерту «значительно больший офис на то время, которое ему потребовалось».

ЕС объявит о переговорах по членству Украины в декабре

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок. Официальное объявление о запуске процесса переговоров ожидается уже в декабре, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами ЕС.

Страны ЕС предоставили Киеву статус кандидата на членство в июне, теперь ЕК должна выпустить «отчет о ходе работы» - документ о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты выполняют поставленные ЕС условия. Как только отчет будет выпущен, ЕК сделает заявление, «после которого странам-членам будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры по Украине», заявил дипломат ЕС. По его словам, политическое давление вокруг этой темы будет слишком сильным, чтобы отдельные страны могли ему сопротивляться. Чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, изложенных ЕК, включая судебную реформу и борьбу с коррупцией. По данным украинского правительства, по состоянию на август были выполнены только два из семи условий. Собеседник Politico заявил, что прогресс Украины обнадеживает, и лишь одна область, касающаяся прав меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.

«Запад не смог вернуть Россию к дефициту позднего СССР»

Одной из целей санкций, которые Запад ввел против России, было настроить население страны против президента РФ Владимира Путина, пишет немецкая газета Welt. Но украинский кризис до сих пор «едва заметен» в повседневной жизни многих россиян, и в этом есть заслуга немецких компаний, подчеркивает издание.

Как отмечает Welt, у вводивших санкции стран была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России, а россияне «вернутся в потребительский мир позднего Советского Союза» - с дефицитом продуктов и товаров, но этого не произошло. Политические риски присутствия в РФ стали слишком велики для многих крупных западных компаний, активисты убедили некоторых покинуть российский рынок, но есть немало компаний, в том числе из Германии, которые остались в РФ. По данным Еврокомиссии, только 40 процентов международных компаний решили уйти из России. Welt отмечает, что в российских супермаркетах встречается множество продуктов под брендами Hochland, Almette и «Эрмигурт» от Ehrmann. Как утверждает издание, на российский бизнес приходится четверть продаж Hochland, также Россия является крупнейшим зарубежным рынком для шоколада Ritter Sport. Кроме того, любой желающий купить стиральную машину или электроплиту Bosch в России до сих пор может это сделать.

«Жители немецкого города восстали против военного завода для Украины»

Жители маленького немецкого города Гроссенхайн выступили против строительства военного завода по производству боеприпасов для Украины. Как пишет The New York Times, «восстание» крошечного городка свидетельствует о все большей обеспокоенности немцев по поводу вооружения Украины и демонстрирует, что план правительства по более агрессивной внешней политике с трудом набирает обороты.