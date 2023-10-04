Жара и смерть: на Амазонку обрушилась рекордная засуха

Засуха в бассейне реки Амазонки стала одной из самых сильных за последние 20 лет. По данным специалистов, отсутствие осадков привело к тому, что уровень воды в некоторых притоках ежедневно снижается на 20 сантиметров. Из-за обмеления фактически парализованы 40% мощностей речного флота страны.

Засуха также вызвала повышение температуры воды в реке до 39 градусов по Цельсию. Из-за погодной аномалии и обмеления погибли более 100 речных дельфинов и неисчислимое множество другой мелкой рыбы.

Среди причин экстремальной засухи в регионе называют последствия климатического феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков, сообщает ТАСС. Ученые считают, что в этом году погодная аномалия будет наиболее суровой.