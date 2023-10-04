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Жара и смерть: на Амазонку обрушилась рекордная засуха

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Последствия в штате Амазонас на северо-западе Бразилии 
© DPA/TACC
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Вид на речной порт Манауса 
© DPA/TACC
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Груды мусора на обнаженном из-за засухи дне реки в штате Амазонас  
© DPA/TACC
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Вид на речной порт Манауса 
© DPA/TACC

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Массовая гибель рыбы в бассейне реки Амазонки 
© EPA/TACC
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Последствия в штате Амазонас на северо-западе Бразилии 
© DPA/TACC
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Вид на речной порт Манауса 
© DPA/TACC
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Последствия в штате Амазонас на северо-западе Бразилии 
© DPA/TACC
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Вид на речной порт Манауса 
© DPA/TACC

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Массовая гибель рыбы в бассейне реки Амазонки 
© EPA/TACC

    Засуха в бассейне реки Амазонки стала одной из самых сильных за последние 20 лет. По данным специалистов, отсутствие осадков привело к тому, что уровень воды в некоторых притоках ежедневно снижается на 20 сантиметров. Из-за обмеления фактически парализованы 40% мощностей речного флота страны.

    Засуха также вызвала повышение температуры воды в реке до 39 градусов по Цельсию. Из-за погодной аномалии и обмеления погибли более 100 речных дельфинов и неисчислимое множество другой мелкой рыбы.

    Среди причин экстремальной засухи в регионе называют последствия климатического феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков, сообщает ТАСС. Ученые считают, что в этом году погодная аномалия будет наиболее суровой.

    Печальные кадры из Бразилии – в галерее «Рамблера».

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