$99.27+0.79104.06+0.19

В Конгрессе США предложили назначить Трампа спикером палаты представителей

Экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить на пост спикера палаты представителей Конгресса США, чтобы он закончил конфликт на Украине. Об этом в своем X-аккаунте заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В Конгрессе США предложили назначить Трампа спикером палаты представителей
© globallookpress.com

Политик считает, что бывший президент займется охраной границ США и примет закон, который запретит трансгендерные операции детям.

«Драка будет грязной и затяжной»: СМИ об отставке спикера Палаты представителей США

Напомним, что ранее палата представителей Конгресса США отправила в отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это первый случай подобной отставки в истории Соединенных Штатов.

С инициативой выступил его однопартиец Мэтт Гетц, который был недоволен тем, что Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства. Республиканец также обвинил своего однопартийца в том, что он согласовал с президентом США Джо Байденом «секретную сделку» о том, что Вашингтон продолжит финансировать Украину.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости