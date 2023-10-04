В Конгрессе США предложили назначить Трампа спикером палаты представителей
Экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить на пост спикера палаты представителей Конгресса США, чтобы он закончил конфликт на Украине. Об этом в своем X-аккаунте заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Политик считает, что бывший президент займется охраной границ США и примет закон, который запретит трансгендерные операции детям.
Напомним, что ранее палата представителей Конгресса США отправила в отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это первый случай подобной отставки в истории Соединенных Штатов.
С инициативой выступил его однопартиец Мэтт Гетц, который был недоволен тем, что Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства. Республиканец также обвинил своего однопартийца в том, что он согласовал с президентом США Джо Байденом «секретную сделку» о том, что Вашингтон продолжит финансировать Украину.