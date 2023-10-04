Таиланд продлил для россиян время безвизового пребывания

Власти Таиланда разрешили россиянам продлевать срок безвизового пребывания в стране до 60 дней. Соответствующее решение приняла местная иммиграционная служба.

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Ранее российские туристы могли находиться в королевстве до 30 суток с возможностью продления на 7 суток. Речь идет о тех путешественниках, которые приезжали в страну без визы и получали въездной штамп на границе.

Для продления срока пребывания на дополнительный месяц необходимо написать заявление в иммиграционную службу и предоставить загранпаспорт. Как указали в российском консульстве в Пхукете, стоимость продления составит 1900 батов (около 5 тысяч в пересчете на рубли).

Агентство ТАСС на основании статистики министерства туризма и спорта Таиланда подсчитало, что с начала этого года королевство посетили около миллиона граждан России. Таким образом, наша страна занимает пятое место по числу туристов, приезжающих в Таиланд.

Основная масса россиян предпочитает отдыхать в провинции Пхукет: на этот остров приехало больше половины всех туристов из нашей страны, посетивших Таиланд.

Для продления срока пребывания вам необходимо написать заявление и предоставить загранпаспорт

Как отмечают представители туриндустрии, большой поток российских отдыхающих в королевство обусловлен "максимально дружественным отношением к ним со стороны таиландских властей".