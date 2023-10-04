Таиланд продлил для россиян время безвизового пребывания
Власти Таиланда разрешили россиянам продлевать срок безвизового пребывания в стране до 60 дней. Соответствующее решение приняла местная иммиграционная служба.
Ранее российские туристы могли находиться в королевстве до 30 суток с возможностью продления на 7 суток. Речь идет о тех путешественниках, которые приезжали в страну без визы и получали въездной штамп на границе.
Для продления срока пребывания на дополнительный месяц необходимо написать заявление в иммиграционную службу и предоставить загранпаспорт. Как указали в российском консульстве в Пхукете, стоимость продления составит 1900 батов (около 5 тысяч в пересчете на рубли).
Агентство ТАСС на основании статистики министерства туризма и спорта Таиланда подсчитало, что с начала этого года королевство посетили около миллиона граждан России. Таким образом, наша страна занимает пятое место по числу туристов, приезжающих в Таиланд.
Основная масса россиян предпочитает отдыхать в провинции Пхукет: на этот остров приехало больше половины всех туристов из нашей страны, посетивших Таиланд.
Для продления срока пребывания вам необходимо написать заявление и предоставить загранпаспорт
Как отмечают представители туриндустрии, большой поток российских отдыхающих в королевство обусловлен "максимально дружественным отношением к ним со стороны таиландских властей".
Власти Таиланда также рассматривают возможность увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 дней. Об этом в конце августа заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин, который указал, что Россия является важнейшим элементом туристического рынка королевства.