Глава Евросовета Шарль Мишель озвучил возможную дату вступления Украины в Евросоюз «наугад», она не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

— Дипломатический источник заявил, что подобная дата «взята наугад и не имеет смысла», — говорится в сообщении издания.

Дипломат заверил, что сейчас в ЕС крайне активно обсуждает вопрос бюджета, который необходимо урегулировать к 2027 году.

Именно в это время начинается следующий финансовый цикл Евросоюза. Источник издания предположил, что подготовка к расширению блока к 2027 году позволит лидерам ЕС сосредоточиться и обеспечить основу для дискуссий по этому вопросу.

Недавно газета Financial Times сообщала, что вступление Украины в Евросоюз позволило бы получить киевскому режиму около 186 миллиардов евро в течение семи лет. Однако такой шаг приведет к дефициту средств для остальных участников союза, поскольку они будут вкладывать в ЕС больше денег, чем в конечном итоге получат.