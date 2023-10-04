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В Харьковской области сообщили об ударе по спиртзаводу

Здание спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области получило повреждения в результате удара. Об этом в своем Олег Синегубов.

В Харьковской области сообщили об ударе по спиртзаводу
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По словам представителя местных властей, повреждения также получило здание инкубатора.

В ночь на среду в нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.

Утром 4 октября стало известно о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Информацию об этом подтвердил мэр города Александр Викул.

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