В Харьковской области сообщили об ударе по спиртзаводу

Здание спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области получило повреждения в результате удара. Об этом в своем Олег Синегубов.

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По словам представителя местных властей, повреждения также получило здание инкубатора.

В ночь на среду в нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.