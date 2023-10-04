«Драка будет грязной и затяжной»: СМИ об отставке Кевина Маккарти

«Драка будет грязной и затяжной»: СМИ об отставке спикера Палаты представителей США
Палата представителей проголосовала за отставку Кевина Маккарти с должности спикера, и теперь развернется «грязная и затяжная» борьба за этот пост. Об этом пишут американские СМИ, подборку статей которых сделал «Рамблер».
Газета New York Times напоминает, что попытку «свергнуть» Кевина Маккарти возглавил представитель Флориды Мэтт Гаец. В результате восемь республиканцев присоединились к демократам, проголосовав против спикера.
«Это сделало его первым спикером, потерявшим молоток таким образом», - отмечается в статье.
Издание обращает внимание на то, что в Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей, нет единства и пока непонятно, кто именно займет пост спикера. Сам Кевин Маккарти уже заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру.
При этом до выборов спикера «все остальные действия будут остановлены», а это грозит Соединенным Штатам шатдауном.
В свою очередь издание Politico предсказывает, что «драка» за пост спикера среди амбициозных республиканцев, скорее всего, станет «грязной и затяжной».
«В любом случае, республиканцы готовы признать одно: никто не знает, что принесут ближайшие дни или недели», - говорится в статье.
А Washington Post констатирует, что Палата представителей зашла на «неизведанную территорию в поисках лидера». По данным издания, Маккарти был отстранен 216 голосами против 210.
«На этой неделе Палата представителей не будет проводить дальнейшее голосование. Ожидается, что республиканцы проведут форум кандидатов в спикеры», - отмечают журналисты.
Ранее президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней. Если за этот срок бюджет не будет согласован Конгрессом, США грозит объявление шатдауна и госслужащие, включая работников критически важных секторов, начнут работу без оплаты или отправятся в вынужденный отпуск.