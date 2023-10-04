Шольцу предрекли провал на выборах

Канцлера Германии Олафа Шольца и его Социал-демократическую партию (СДПГ) может ждать историческое фиаско на выборах в двух важных регионах страны. Об этом пишет N-TV.

8 октября пройдут местные выборы в федеральных землях Баварии и Гессене, где проживают 19 миллионов человек. Как отмечает телеканал, опросы предсказывают «двойное фиаско» и «настоящий разгром» для партии Шольца.

Есть опасения, что в Баварии СДПГ может занять лишь пятое место, а в Гессене — четвертое. При этом эту партию могут обогнать не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также «Зеленые» и правая «Альтернатива для Германии» (АДГ).

N-TV пишет, что вечер 8 октября для Шольца, скорее всего, станет худшим моментом за время его пребывания на посту канцлера ФРГ.