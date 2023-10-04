Пока вы спали: Япония о санкциях против РФ и рост стоимости ОСАГО

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В Японии заявили о продолжении политики санкционного давления на Россию

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Япония намеревается продолжить санкционное давление на Россию и всяческую поддержку Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он также прокомментировал телефонные переговоры с участием лидера США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и лидеров ряда других стран. Мацуно заверил, что все они готовы продолжать оказывать посильную помощь Киеву.

Украине без помощи США грозит нехватка средств для зарплат госслужащим

Правительству Украины может не хватить средств на зарплаты государственным служащим, если Конгресс США не одобрит новые поставки финансовой помощи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников, передает ТАСС.

Собеседники газеты рассказали, что напряженная ситуация вокруг одобрения бюджета в США может привести к задержкам заработной платы в Киеве. Министерство финансов Украины располагает нужной суммой на октябрь, однако затем ведомству придется либо сократить выплаты работникам, либо попытаться взять кредит.

Группировка войск «Восток» поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ

Авиация группировки войск «Восток» поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, а также уничтожила одно орудие и три минометных расчета. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

Он добавил, что четыре украинских солдата сдались в плен.

Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в январе-июне выросла почти на четверть

Средняя стоимость ОСАГО в январе-июне 2023 года для физических лиц составила 7,2 тыс. рублей, ценник вырос на 21,6% в сравнении с первым полугодием 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

Уточняется, что для водителей, неоднократно становившихся виновниками аварий, полис значительно подорожал, как и для владельцев такси, каршеринговых машин, а также молодых и неопытных водителей. Для аккуратных и опытных водителей цена подскочила на 8%.

На рост цен повлияло подорожание запчастей, указали в ЦБ РФ.

Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

Лидер США Джо Байден с самого начала военных действий на территории Украины хотел избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией, это одна из основных его целей. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на сайт американского внешнеполитического ведомства.