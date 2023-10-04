Венгрия предложила ЕС передать Украине половину от запланированных 50 млрд евро
Венгрия предложила Евросоюзу не выделять Украине из своего бюджета в 2024-2027 годах сразу 50 млрд евро, как запланировала Еврокомиссия, а ограничиться половиной суммы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.
В публикации отмечается, что Будапешт призывает сперва одобрить предоставление 25 млрд евро и изучить, как будут расходоваться эти средства. По мере того, как Киев будет тратить деньги и предоставлять отчеты, можно было бы изучить вопрос о предоставлении Украине второй части запрошенной суммы.
Напомним, что ранее власти Венгрии неоднократно выражали свои сомнения в целесообразности выделения дополнительной помощи Киеву. Будапешт отмечал, что на данный момент неизвестно, как потрачены уже переданные средства.
При этом в последние недели в Венгрии делали разные заявления на этот счет. 28 сентября глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш предупредил, что Украина ничего не получит из бюджета ЕС до тех пор, пока Брюссель не перечислит Венгрии то, что причитается ей по праву. Позднее, 3 октября, министр регионального развития Тибор Наврачич заявил, что эти вопросы едва ли можно включить в «один политический пакет». Он считает, что переговоры по ним будут идти параллельно.
СМИ также сообщали, что ЕК планирует разморозить около 13 млрд евро для Венгрии, чтобы заручиться согласием Будапешта на выделение Украине дополнительной денежной помощи. Сейчас Брюссель удерживает средства из общего бюджета и различных фондов, добиваясь от Венгрии реформ в области верховенства права и демократии.