Венгрия предложила ЕС передать Украине половину от запланированных 50 млрд евро

Венгрия предложила Евросоюзу не выделять Украине из своего бюджета в 2024-2027 годах сразу 50 млрд евро, как запланировала Еврокомиссия, а ограничиться половиной суммы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

В публикации отмечается, что Будапешт призывает сперва одобрить предоставление 25 млрд евро и изучить, как будут расходоваться эти средства. По мере того, как Киев будет тратить деньги и предоставлять отчеты, можно было бы изучить вопрос о предоставлении Украине второй части запрошенной суммы.

Напомним, что ранее власти Венгрии неоднократно выражали свои сомнения в целесообразности выделения дополнительной помощи Киеву. Будапешт отмечал, что на данный момент неизвестно, как потрачены уже переданные средства.

При этом в последние недели в Венгрии делали разные заявления на этот счет. 28 сентября глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш предупредил, что Украина ничего не получит из бюджета ЕС до тех пор, пока Брюссель не перечислит Венгрии то, что причитается ей по праву. Позднее, 3 октября, министр регионального развития Тибор Наврачич заявил, что эти вопросы едва ли можно включить в «один политический пакет». Он считает, что переговоры по ним будут идти параллельно.