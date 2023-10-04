Китай пообещал доставить иностранные аппараты на Луну

Китайская сторона выразила готовность доставить иностранные аппараты на поверхность Луны. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пообещал специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан), это можно сделать в рамках миссии Chang’e 8.

Возможности для сотрудничества с международным сообществом открыты. Мы приглашаем международных партнеров для проведения совместных операций на уровне миссий, системы и полезной нагрузки, — сказал ученый.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в 2024 году Китай в рамках миссии Chang’e 6 планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны.