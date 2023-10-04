Лондон считает причиной аварии китайской АПЛ столкновение с «ловушкой»

Крушение атомной подводной лодки ВМС КНР, предположительно произошедшее в Тайваньском проливе, могло быть вызвано столкновением с их собственными ловушками, предназначенными для судов США и их союзников. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на секретный отчет разведки Великобритании, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась неподтвержденная информация о крушении атомной подводной лодки ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang в Тайваньском проливе. Экипаж, согласно этим сообщениям, погиб. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь 31 августа заявил, что эта информация недействительна, никакого крушения не было. Министерство обороны Тайваня также опровергло эти сведения, пояснив, что никаких доказательств аварии найдено не было.

Однако издание Daily Mail предполагает, что подводная лодка на самом деле столкнулась с якорным и цепным препятствиями, установленными там ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок Вашингтона и союзников.