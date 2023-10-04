WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим в случае задержек выплат от США

Украина в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим в том случае, если США будут задерживать финансирование Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В публикации отмечается, что правительство Украины готовилось к возможным задержкам в помощи со стороны США в связи с борьбой с шатдауном. Киеву удалось накопить возможности, чтобы удовлетворить свои бюджетные потребности в октябре. Но уже после ноября 2023 года правительству Украины может потребоваться сократить услуги или зарплаты, а также решить, стоит ли попытаться взять кредит.