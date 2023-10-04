В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита в России

Надежды западных стран вызвать дефицит продуктов в России через ввод различных ограничений не оправдались. К такому выводу пришла немецкая газета Welt, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, введенные Западом санкции против России были направлены на то, чтобы настроить жителей против президента Владимира Путина и спровоцировать недовольство. Однако боевые действия на Украине едва ли как-то повлияли на повседневную жизнь россиян, пишет издание, подчеркивая, что это в том числе заслуга немецких компаний.

Газета уточняет, что официально санкции не были направлены против жителей России, но на Западе надеялись, что их последствия будут ощутимы для всех.

«Была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России и катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло», — отмечает Welt.