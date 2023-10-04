Блинкен заявил о двух задачах Байдена по России и Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Америки Джозеф Байден с начала эскалации украинского кризиса стремится избежать втягивания Вашингтона в прямое противостояние с Москвой. Выступление политика транслировалось на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен уточнил, что с первых дней Байден выбрал для себя два вектора, на которые он продолжает опираться до сих пор при принятии решений по данному вопросу. Один из них — убедиться, что Штаты делают все возможное для поддержки киевского режима и привлечения стран к этому.

— Однако другой — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев, — отметил госсекретарь.

По его словам, США предоставляют Украине варианты боевых действий, однако Белый дом никогда не одобрял нанесение ударов вне Украины. Блинкен уточнил, что считает укрепление позиций Киева наиболее надежным способом завершения конфликта, передает Lenta.ru.