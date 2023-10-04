Стало известно о планах Макрона встретиться с Шольцем в Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон уже на следующей неделе планирует посетить ФРГ и встретиться с канцлером Олафом Шольцем. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство AFP.
Встреча состоится в Гамбурге, переговоры пройдут 9-10 октября. Согласно плану, диалог состоится в новом формате общения между Францией и Германией. Шольц и Макрон будут говорить в атмосфере уединения, без немедленных анонсов и без подписи итоговой декларации. В заявлении уточняется, что все это позволит лидерам обсудить вопросы, которые «идут дальше, чем основная повестка».
«В Гамбурге мы будем кататься на лодках, прогуливаться вдоль Эльбы, есть выпечку и обсуждать вопросы средней и долгосрочный повестки», — рассказали в офисе главы Франции.
Ранее Эммануэль Макрон и Олаф Шольц поразились реакции президента РФ Владимира Путина на введенные Западом санкции из-за военных действий на Украине. Это произошло еще в марте 2022 года, пишет издание Bild. Лидеры Франции и Германии признались, что Путин, пытаясь объяснить решение Москвы о начале специальной военной операции на Украине, ни разу не пожаловался на западные ограничения против РФ, хотя планировалось, что последние нанесут значительный урон экономике страны.