Жители города Гросенхайн в Германии воспротивились строительству завода по производству боеприпасов, которые власти намереваются поставить Украине. Местные жители опасаются разгневать президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью The New York Times.

В публикации уточняется, что известный немецкий производитель военной техники Rheinmetall планирует начать строительство нового завода по производству боеприпасов в Гросенхайне, чтобы удовлетворить «всплеск спроса» из-за потребностей Киева.

Однако жители города — около 20 тысяч человек — выразили протест этой идее.

«Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект <…>. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — пишет The New York Times.

Автор статьи считает, что сопротивление в Гроссенхайне демонстрирует озабоченность немцев из-за обязательств по обеспечению Украины оружием, которые Германия продолжает выполнять. Он подчеркнул, что многие местные до сих пор испытывают «глубокое отвращение к войне», темное прошлое их страны и их предков заставляет немцев крайне неохотно инвестировать в военную сферу.