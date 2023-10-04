Назначен временный спикер конгресса США

Представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри выбран временным спикером палаты представителей конгресса США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объявление законодательного органа.

После голосования, в результате которого Кевин Маккарти был снят с поста спикера, законодателям пояснили, что по правилам его должность временно займет тот, кого предложил предыдущий спикер. Последний назвал несколько фамилий, и временно исполнять обязанности будет тот, кто указан в списке первым.

«Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины», — объявили в палате.

В заявлении уточняется, что Патрик Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.

После этого законодатели объявили перерыв, в ходе которого должны определиться с дальнейшей стратегией касательно выборов нового главы палаты представителей. Это третье лицо в государственной иерархии Соединенных Штатов.