В Афганистане ликвидировали ячейку ИГ*

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан» выявила в Афганистане ячейку ИГ*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Mersaad.

В сеть также попала видеозапись, на которой можно увидеть признание арестованного члена ИГ*. Согласно имеющейся информации, обнаруженная ячейка несёт ответственность за покушение на начальника полиции в Файзабаде, за атаку террористов-смертников на заместителя губернатора Бадахшан, а также за нападение на банк в Кабуле.

Помимо этого, на видео можно заметить оружие и снаряжение, найденные у террористов. Точное число задержанных боевиков не уточняется.

*Террористическая организация, запрещена в России.