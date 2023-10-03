В Баку заявили, что покинувшие Карабах жители могут вернуться
Жители Нагорного Карабаха, которые покинули регион после проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий, могут вернуться в свои дома. Такое заявление сделал представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает ТАСС.
«Факт в том, что решение покинуть свои дома — их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, конечно, сохраняют право вернуться в свои дома, если захотят», — сказал он.
Амирбеков отметил, что в начале мероприятий Баку объявляло гражданскому населению Карабаха, что они не являются их целью. По его словам, Азербайджан «сделал все, чтобы убедить их не покидать свои дома» и обеспечивает их «всем необходимым в плане гуманитарной помощи».
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня.