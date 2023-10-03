Избранный мятежниками премьер Нигера обвинил Париж в планах политических убийств
Избранный мятежниками, которые захватили власть в Нигере, премьер-министр Али Ламин Зейн заявил, что Франция планирует убийства политических деятелей в африканской стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Франция наряду с другими нашими врагами подготовила план убийства выдающихся министров и представителей руководства страны. <...> Франция использует свои инструменты для дестабилизации ситуации», — заявил он.
Напомним, что 27 июля мятежники свергли президента Нигера и устроили военный переворот. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе войск из Нигера и сокращении присутствия Парижа на территории африканской страны.
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