Франция пообещала жесткий ответ на попытки нарушить целостность Армении

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали четкий сигнал – так же, как это делаем мы – всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жесткий ответ», — сказала она во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.