Франция пообещала жесткий ответ на попытки нарушить целостность Армении
Париж пообещал жесткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает «РИА Новости».
«Я бы хотела, чтобы Евросоюз, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали четкий сигнал – так же, как это делаем мы – всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жесткий ответ», — сказала она во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Также, по словам Колонны, она обратилась к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой расширить наблюдательную миссию объединения в республике.
Напомним, что 3 октября глава МИД Франции прибыла в Армению. В рамках визита она встретилась с премьер-министром страны Николом Пашиняном и Мирзояном, а также посетила переселенцев из Нагорного Карабаха.