В Киеве подготовили план на случай блэкаутов

«В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — заявил Клименко.