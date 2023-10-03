В Киеве подготовили план на случай блэкаутов
Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что Министерство внутренних дел страны утвердило план действий на случай длительного отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — заявил Клименко.
Министр также отметил, что план включает в себя усиленное патрулирование улиц полицией, обеспечение объектов критической инфраструктуры генераторами и функционирование «пунктов несокрушимости».
Ранее заместитель министра энергетики Украины заявила, что до 2024 года Киев планирует увеличить возможности импорта электричества.