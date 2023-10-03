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В Киеве подготовили план на случай блэкаутов

Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что Министерство внутренних дел страны утвердило план действий на случай длительного отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Киеве подготовили план на случай блэкаутов
© РИА Новости

«В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — заявил Клименко.

Министр также отметил, что план включает в себя усиленное патрулирование улиц полицией, обеспечение объектов критической инфраструктуры генераторами и функционирование «пунктов несокрушимости».

Ранее заместитель министра энергетики Украины заявила, что до 2024 года Киев планирует увеличить возможности импорта электричества.

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